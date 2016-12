POL-RBK: Rösrath - zwei Einbrüche

Rösrath (ots) - Am Mittwoch (28.12.) musste die Polizei zwei Tatorte im Stadtgebiet aufnehmen.

In Bleifeld überraschte der Geschädigte offensichtlich den Einbrecher. Er parkte gegen 18:15 Uhr sein Auto unter dem Carport auf der Breider Straße. Dabei bemerkte er, dass die Bewegungsmelder auf der Rückseite auslösten. Die Nachschau bestätigte den Verdacht - Täter hatten gerade die Terrassentür aufgebrochen und waren dann fluchtartig durch den Garten weggelaufen. Daher blieben der oder die Täter ohne Beute.

Zwischen 15:00 und 19:45 Uhr drangen Täter in ein Haus auf dem Eichenweg in Stümpen ein. Hier wurde eine Scheibe zerstört, um in das Haus zu gelangen. Durchsucht wurden alle Kinderzimmer. Mit einer ganz geringen Menge Bargeld und Modeschmuck flüchteten die Einbrecher.

Zeugen, die im Umfeld der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell