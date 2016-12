POL-RBK: Kürten - Einbrecher in Haft

Kürten (ots) - Nach einem Geschäftseinbruch am frühen Mittwochmorgen (28.12.) konnten die Täter bereits wenige Minuten später festgenommen werden.

Gegen 04:00 Uhr löste der Alarm auf der Wipperfürther Straße in Dürscheid aus. Nur wenige Minuten später waren die ersten Beamten vor Ort. Die Scheibe zu dem Kiosk war zerstört, Zigarettenpackungen lagen auf dem Gehweg und offensichtlich hatte sich ein Täter an den Scherben verletzt.

Einer anderen Streifenwagenbesatzung war kurze Zeit vor dem Einbruch eine Personengruppe aufgefallen, die hinreichend bekannt war. An deren Wohnhaus fanden sich auch schone erste Blutstropfen. In der Wohnung trafen die Beamten u.a. auf einen 25-Jährigen, der schwere Schnittverletzungen aufwies. Er räumte auch sofort ein, für den Einbruch verantwortlich zu sein. Weiterhin konnte ein 16-Jähriger als Mittäter ermittelt werden, der später an seine Mutter übergeben wurde.

Der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat und einschlägig bekannt ist, musste zunächst einige Stunden im Krankenhaus behandelt werden. Anschließend ist er dem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erließ. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell