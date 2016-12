POL-RBK: Overath - Trompete und Geige als Beute

Overath (ots) - Diebe verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und haben fast alle Räume durchsucht.

Die Familie hatte das Haus in der Lombachstraße am ersten Weihnachtstag (25.12. ) gegen 20.00 Uhr verlassen und war gestern (27.12.) gegen 13.30 Uhr wieder zurückgekehrt. In dieser Zeit hebelten Unbekannte die Terrassentür zum Wohnzimmer auf und durchsuchten beinahe sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse.

Zum Schluss flüchteten die Täter mit Musikinstrumenten unterm Arm - einer Geige und einer Trompete.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

