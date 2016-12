POL-RBK: Burscheid - Einbrecher wurden vermutlich durch Nachbarn gestört

Burscheid (ots) - Beim Spazierengehen mit dem Hund hat ein Zeuge am Nachmittag vermutlich Einbrecher gehört und gestört.

Der Zeuge war gestern (26.12.) gegen 19.30 Uhr mit seinem Hund in der Straße Handfeld unterwegs. An einem Haus hörte er plötzlich klirrende Geräusche. Da auf Klingeln an der Haustür niemand öffnete, verständigte er die Hausbewohner telefonisch. Offensichtlich hatte der Nachbar jedoch mit den Klingeln schon die Einbrecher verjagt.

Die Täter schlugen zunächst mit einem Wackerstein die Scheibe eines Fensters ein, dass offensichtlich aber zu klein war, um dort hineinzuklettern. Also zertrümmerten sie noch eine Scheibe mit einer Holzbohle an einem größeren Fenster. Doch, noch bevor sie hineinkletterten, flüchteten die Diebe unerkannt in unbekannte Richtung. (gb)

Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0.

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell