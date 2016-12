POL-RBK: Bergisch Gladbach - 11-Jähriger bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern ist ein Bergisch Gladbacher Schüler beim Überqueren der Hauptstraße in Höhe des Quirls durch ein Auto touchiert worden.

Nach Schulschluss am Donnerstag (22.12.) gegen 14.00 Uhr querte ein 11-Jähriger in Fahrtrichtung Kürten gesehen von links unvermittelt die Hauptstraße. Er schlängelte sich durch die Reihe der wartenden Autos auf der Linksabbiegerspur Richtung Odenthaler Straße. Der Geradeausverkehr in Richtung Kürten hatte jedoch Grünlicht. Zeugenaussagen nach schaute der Junge immer noch zurück zu seinem Schulkameraden, als ihn ein Pkw mit dem Außenspiegel am Rucksack touchierte. Der Außenspiegel des BMWs (aus Richtung Schnabelsmühle kommend), brach glücklicherweise direkt ab.

Bei dem Sturz auf die Straße verletzte sich der 11-Jährige leicht und rappelte sich sofort wieder auf. Später wurde der Schüler vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell