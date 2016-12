POL-RBK: Wermelskirchen - Brand in einem Aufzug wurde von Zeugen schnell gelöscht

Wermelskirchen (ots) - Ein 21-Jähriger legte einen brennenden Gegenstand in einen Aufzug. Dadurch wurde dieser leicht beschädigt.

Ein Zeuge hatte den Brand in einem Aufzug einer Passage an der Carl-Leverkus-Straße gestern (21.12.) gegen 17.30 Uhr bemerkt. Zu zweit konnte man das brennende Teil in dem Aufzug schnell löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen sofort auf. Aufgrund von Zeugenaussagen und einer Personenbeschreibung konnte der Täter im Rahmen der Fahndung in einem Café angetroffen werden.

Der 21-Jährige gab in seiner Vernehmung die Tat sofort zu. Er hatte kurz vor der Tat ein Tuch gefunden, dies in den Aufzug gelegt und mit seinem Feuerzeug angezündet. Danach war er weiter gegangen. Nach einer Nacht in der Zelle und seiner Vernehmung konnte der junge Mann wieder entlassen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis darauf, dass der 21-Jährige mit den Bränden in der Vergangenheit in Wermelskirchen in Verbindung gebracht werden kann.

Der Sachschaden beträgt geschätzte 5.000 Euro. (gb)

