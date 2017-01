POL-OLD: "Wuschel hilft dem Weihnachtsmann" spielte rund 1450 Euro ein / Puppenbühne der Polizei spendet an drei Kindergärten

Foto: Polizei Spendenübergabe im Kindergarten Cäciliengroden Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Die Pädagogische Puppenbühne der Polizei hat mit ihrem Weihnachtsstück "Wuschel hilft dem Weihnachtsmann" in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2016 durch Spenden rund 1.450 Euro eingespielt.

Nachdem der Betrag durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pädagogischen Puppenbühne aufgerundet wurde, konnte dieses Geld einem guten Zweck gespendet werden: Polizeipräsident Johann Kühme überreichte am heutigen Tag jeweils einen Betrag in Höhe von 500,00 Euro an Frau Henschel (Leiterin des Kindergartens Cäciliengroden in Sande), Frau Rippen (stellv. Leiterin des Kindergartens Kids 24 in Wilhelmshaven) und Frau Walder (Leiterin der Kindertagesstätte WIKI Wattwurm in Wilhelmshaven).Sie bedankten sich für die Spenden, mit denen sich nun gezielt bestimmte Projekte realisieren lassen.

Der Kindergarten Cäciliengroden kann damit den Wunsch nach einer Beamerleinwand verwirklichen und im Kids24 können sich die Kinder nun in einem Bobbycarparcours austoben. Für den Kindergarten WIKI Wattwurm werden jetzt neue Spielgeräte angeschafft, die im Bewegungsraum ihren Platz finden.

Die Pädagogische Puppenbühne der Polizei ist seit dem Jahr 1991 in Wilhelmshaven ansässig. Sie feierte im letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Mit ihrem Bus ist sie im gesamten Bereich der Polizeidirektion Oldenburg unterwegs und begeistert kleine und große Zuschauer. In den Anfangsjahren beschäftigten sich die Polizeipuppenspieler zunächst mit dem Thema der Verkehrsprävention für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Später wurde das Tätigkeitsfeld ergänzt durch Stücke zur Gewaltprävention für Jugendliche und zur Verkehrs- und Kriminalprävention für Senioren. Damit deckt die Polizeipuppenbühne vielfältige Themenfelder ab und leistet einen unerlässlichen Beitrag zur Präventionsarbeit in unserer Region.

