POL-OLD: 16 Lkw stillgelegt +++ 25 Lkw mit Mängeln +++ Bremsscheibe gerissen +++ Reifen abgelaufen +++ Tonnenschwere Ladungen ungesichert +++ Fahrerkarte nicht benutzt +++ 42 Polizisten im Einsatz

3 weitere Medieninhalte

Technische Ausrüstung der Regionalen Kontrollgruppe Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg im Einsatz

Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Ammerland auf der Autobahn A 28 kurz vor Oldenburg wurden am Donnerstag, 26. Januar 2017, auf dem Parkplatz Bloh zahlreiche Lkw von den Spezialisten der "Regionalen Kontrollgruppe" überprüft und teilweise sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizeibeamten legten bei dieser Kontrolle den Schwerpunkt auf die Ladungssicherung. Bei Verkehrsunfällen sorgt die extrem schwere Ladung immer wieder für böse Folgen, wenn sie nicht richtig gesichert ist und sich beispielsweise bei Auffahrunfällen unkontrolliert mit hoher Geschwindigkeit selbstständig macht.

Mit geschulten Blick wurden insgesamt 48 Lkw aus dem fließenden Verkehr auf den Parkplatz geleitet und dort von Kontrollteams überprüft. 25 der kontrollierten Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Bei 16 Lkw waren die Mängel so gravierend, dass die Lkw-Fahrer ihre Fahrt nicht fortsetzen durften. Sie wurden stillgelegt, bis der Mangel behoben war. In einem Fall konnte der 58-jährige Lkw-Fahrer erst am heutigen Freitag, 27. Januar 2017, seine Fahrt fortsetzen, nachdem die 25 Tonnen schwere Fracht vorschriftsmäßig gesichert werden konnte. Bei weiteren Lkw kamen u.a. eine gerissene Bremsscheibe und abgelaufene Reifen neben Mängeln in der Ladungssicherung hinzu.

In einem weiteren Fall war ein 53-jähriger Lkw-Fahrer schon seit einem Monat gefahren, ohne seine Fahrerkarte benutzt zu haben. Das bedeutet, dass die Polizei nicht nachvollziehen kann, ob der Fahrer seine notwendigen Pausen eingelegt hat und auch nicht mehr als gesetzlich erlaubt, gefahren ist. Sekundenschlaf und Übermüdung führen immer wieder zu schweren Unfällen, wenn vor dem Lkw plötzlich ein Stauende auftaucht und der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Deswegen kontrollieren die Polizisten auch das Fahrpersonalrecht sehr genau.

Die Kontrolle fand tagsüber von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. Unser Dank geht an die Ortspolizeibehörde Bremerhaven und an das Bundesamt für Güterverkehr, die die Kontrollaktion der "Regionalen Kontrollgruppe" unterstützt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell