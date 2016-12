POL-OLD: Starke Polizeipräsenz an Silvester +++ Polizeidirektion Oldenburg mit vielen zusätzlichen Polizisten im Einsatz

Oldenburg (ots) - Ein Jahr nach den sexuellen Übergriffen in Köln und eine Woche nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizeidirektion Oldenburg für den Jahreswechsel 2016/2017 die polizeiliche Präsenz in der Region noch einmal deutlich erhöht.

In den Vorbereitungen der diesjährigen Silvesterfeiern hatten die Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Oldenburg ohnehin bereits mehr Polizistinnen und Polizisten als an normalen Wochenenden im Jahr eingeplant. Nach dem Terroranschlag in Berlin wurde die Zahl der Einsatzkräfte jetzt nochmals erhöht und zwar um weitere 25 Prozent.

"Die Bürgerinnen und Bürger sollen friedlich und ohne Sorge ins neue Jahr feiern können. Die Polizei wird alles dafür tun, Straftaten von vornherein zu verhindern. Sie wird aber auch schnell und konsequent eingreifen, wenn dies erforderlich sein sollte", betont Polizeipräsident Johann Kühme mit Blick auf die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten.

Bereits in der Vorweihnachtszeit wurden bestehende Sicherheitskonzepte gründlich überprüft und mit Blick auf den Terroranschlag in der vergangenen Woche teilweise angepasst.

Die Polizeidirektion Oldenburg weist darauf hin, dass der Polizei zurzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass Silvesterfeierlichkeiten besonders gefährdet sein könnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell