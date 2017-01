POL-WI: Verkehrsunfall auf BAB 66 in Wiesbaden mit drei Verletzten

Wiesbaden (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 um 21:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 66, Anschlussstelle Mainzer Straße in Fahrtrichtung Wiesbaden, wobei eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Darmstadt fuhr an der Anschlussstelle Mainzer Straße auf die Autobahn ein und kam vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve ins Schleudern, drehte sich entgegengesetzt und prallte auf der Hauptfahrbahn mit einem zweiten PKW frontal und im Weiteren mit einem LKW zusammen. Die 18-jährige Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin aus Wiesbaden wurden leicht verletzt, die 52-jährige Fahrerin des zweiten PKW aus Wiesbaden wurde hierbei schwerverletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Fahrbahn der A 66 musste über 45 Minuten voll gesperrt werden; der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000,-EUR.

