POL-OB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Oberhausen (ots) - Am 09.08.2017, gegen 13:10 Uhr, kam es auf der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall an dem fünf Pkw beteiligt waren und drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen erlitten.

Zuvor befuhr ein 58jähriger Opel-Fahrer die Danziger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Danziger Straße / Straßburger Straße übersah er, dass mehrere Pkw an der rotlichtzeigenden Ampelanlage warteten. Hier fuhr er zunächst auf einen Pkw Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch drei weitere Pkw ineinander geschoben. Eine 59jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Zwei weitere Beteiligte (30,36) wollen sich aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 27.500 Euro geschätzt.

