POL-OB: Achtung Trickdiebe unterwegs - Seniorin in der Wohnung bestohlen

Oberhausen (ots) - Am Montag (7.8.) ist eine hilfsbereite ältere Dame von einem Trickbetrüger in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei insbesondere ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen davor, fremde Personen in die Wohnung einzulassen.

Als eine 80-jährige Oberhausenerin gegen 18 Uhr nach Hause zurückgekehrt war, schellte kurz darauf ein unbekannter Mann an der Wohnungstür. Unter dem Vorwand einen Zettel zu benötigen, verschaffte er sich so den Zutritt in die Wohnung an der Zorndorfstraße.

Hilfsbereit kam die Seniorin der Bitte nach, eine Nachricht für die Nachbarin zu schreiben. Im weiteren Verlauf lenkte der Kriminelle die Frau weiter ab, indem er noch um ein Glas Wasser bat.

Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest.

Personenbeschreibung: 20-25 Jahre alt, zirka 165 cm groß, dunkelhäutig, sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidung: rote Trainingsjacke; kurze, weiße Hose.

Die Polizei fragt: Wem ist der Mann allein oder mit Komplizen im Bereich der Zorndorfstraße aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 der Polizei Oberhausen entgegen. Rufnummer:0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Informieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über den Zetteltrick/Glas Wasser-Trick!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell