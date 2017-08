POL-OB: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Autofahrer - Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Oberhausen (ots) - Am Mittwochnachmittag (2.8.) stießen an der Ecke Markt-/Düppelstraße ein Radfahrer und ein Autofahrer zusammen. Der Radfahrer fiel dabei zu Boden. Anschließend stieg er wieder auf sein Rad und entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Ob er sich durch den Sturz Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Auch der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Der Autofahrer konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, da ein Zeuge sich das Kennzeichen notiert hatte.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen bittet nun den beteiligten Fahrradfahrer und auch mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

