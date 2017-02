POL-OB: Fahrkartenautomaten gesprengt - Täter flüchtet auf gestohlenem Motorrad

Hinweise an 0208 8260 Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Kurz nach 1 Uhr versuchte in der Nacht (2.2.) ein Einbrecher zwei Fahrkartenautomaten im Bahnhof Holten aufzusprengen. Auf dem Weg zu Tatort kam einer Streifenwagenbesatzung ein Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Flüchtige raste weiter über die Bahnstraße in Richtung Holten, so dass die Polizisten ihn schnell aus den Augen verloren.

In Höhe der Holzstraße verlor der Einbrecher in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Das gestohlene Krad rutschte in eine Bushaltestelle, ein geparktes Auto und einen Gartenzaun. Ein Anwohner, der durch die Unfallgeräusche aufmerksam geworden war, sah den Täter vom Unfallort flüchten. Wenig kam auch der verfolgende Streifenwagen. Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung, bei der auch eine Hubschrauberbesatzung und ein Mantrailer-Hund die Oberhausener Polizei unterstützten, blieb der Flüchtige unauffindbar.

Zwischenzeitlich hatten Bundespolizisten und ihre Kollegen der Polizei Oberhausen auf dem Holtener Bahnsteig drei mit einer starken Rauchentwicklung brennende Fahrkartenautomaten vorgefunden, die schnell durch die Oberhausener Feuerwehr gelöscht wurden.

Wer hat den Täter auf seiner Flucht gesehen oder kann Hinweise auf seine Identität geben?

Der Mann war mit einer schwarzen Motorradkluft bekleidet und hatte bei seiner anschließenden Flucht KEINEN Motorradhelm mehr dabei.

Hinweise nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell