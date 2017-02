POL-OB: Möbeltresor an der Lickumstraße entwendet - Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Oberhausen (ots) - Zwischen dem 27.01.2017 17:15 Uhr und dem 28.01.2017, 15:00 Uhr sind Unbekannte durch Aufhebeln einer Außentür an der hinteren Gebäudeseite in ein Zweifamilienhaus an der Lickumstraße eingebrochen. Die Wohnung wurde durchsucht.

Wie jetzt bekannt wurde, haben der oder die Täter einen kleinen Möbeltresor abtransportiert. Dazu ist eventuell eine Schubkarre genutzt worden. Da auch ein Laken fehlt, besteht die Möglichkeit, das dies zur Abdeckung des Tresors genutzt wurde. Das Kommissariat 22 sucht nun Zeugen, die den Abtransport oder verdächtige Personen in der Nähe beobachtet haben. Hinweise bitte an das KK 22 unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell