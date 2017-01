POL-OB: Exhibitionist in Osterfeld

Oberhausen (ots) - Gegen 17:00 Uhr meldete sich eine 13jährige Geschädigte über den Notruf der Polizei. Sie teilte mit, dass sich soeben in Osterfeld, in der Nähe des Olgaparks, ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt hätte. Zusammen mit ihrer ebenfalls 13jährigen Freundin konnte sie noch beobachten, wie der Mann in Richtung Bushaltestelle Werthfeldstraße davon ging. Mit einer Vielzahl von Einsatzkräften wurde sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. In Tatortnähe konnte ein Mann angetroffen werden, auf den die Beschreibung der geschädigten Mädchen passte. Er wurde zur Wache verbracht. Die Kriminalpolizei übernahm den Sachverhalt und leitet die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell