POL-OB: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Oberhausen (ots) - Ein 81jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 16:00 Uhr die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Duisburg. An der Einmündung Duisburger-/Ottilienstraße wollte er nach links in die Ottilienstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 38jährigen Radfahrer, der die Duisburger Straße in Gegenrichtung befuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der Radfahrer eine blutende Kopfwunde zu und wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verbleibt. Bei ersten Untersuchungen wurde ein Nasenbeinbruch diagnostiziert - Lebensgefahr besteht nicht.

