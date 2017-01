POL-OB: Zwei Raube am Samstag - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Oberhausen (ots) - Am 29.01.2017, gegen 03:15 Uhr ist ein 27jähriger Tatverdächtiger nach einer Raubtat festgenommen worden.

An der Ecke Flaßhofstraße/Grenzstraße wurde ein 27jähriger von einem Unbekannten angesprochen und nach Zigarettenblättchen gefragt. Der Unbekannte erhielt einige Blättchen und bedankte sich überschwenglich unter anderem durch "Antanzen". Anschließend entfernte er sich zügig in Richtung Alstaden. Der 27jährige stellte fest, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Ein 28jähriger Zeuge versuchte den Täter noch zu stoppen und wurde von diesem geschlagen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten und Personalpapieren. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung ist ein ebenfalls 27jähriger Mann durch einer Polizeistreife, auf den die Beschreibung zutrifft, festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Am 29.01.2017, gegen 02:30 Uhr ist ein 54jähriger Mann an der Concordiastraße beraubt worden; er wurde leicht verletzt. Er gab an, eine unbekannte Person habe ihn von hinten niedergeschlagen und sein Handy geraubt. Ein Zeuge fand ihn auf dem Boden liegend und rief die Polizei.

