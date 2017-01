POL-OB: Frau bei Unfall verletzt

Oberhausen (ots) - Heute am 25.01.2017, gegen 08:30 Uhr ist eine 51jährige Frau an der Max-Eyth-Straße angefahren und verletzt worden.

Die Frau hatte mit ihrem Einkaufswagen in Höhe einer Bäckerei die Max-Eyth-Straße überquert. Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision mit einem Pkw. Ein 57jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug gerade aus einer Grundstückseinfahrt. Die 51jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell