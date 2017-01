POL-OB: 16jähriger an Olga Trasse beraubt

Oberhausen (ots) - Am Dienstag, 24.01.2017, gegen 18:00 Uhr ist ein 16jähriger Junge an der Haltestelle Olga Park (Trasse) in Fahrtrichtung Sterkrade beraubt worden.

An der Haltestelle der gegenüberliegenden Fahrtrichtung hielt sich eine Gruppe von 5 männlichen Personen auf. Aus dieser Gruppe heraus überquerte eine Person die Trasse, bedrohte den Jungen und forderte das Handy. Der 16jährige gab sein Handy ab und der Täter flüchtete zu Fuß.

Beschreibung des Täters: etwa 1,80 Meter groß, 17 - 18 Jahre alt, südländisches Aussehen, kein Akzent, dunkle Kleidung, Basecap der New York Yankees. Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell