POL-OB: Mit über Zwei Promille gegen Laterne - Niemand verletzt

Oberhausen (ots) - Am 22.01.2017 gegen 22:00 Uhr ist ein Autofahrer angetrunken gegen einen Laternenmast gefahren; Schaden circa 3000 Euro.

Zeugen beobachteten, wie ein 29jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit auf der Bebelstraße in Richtung Hermann-Albertz-Straße fuhr. Zunächst auf dem linken der beiden Fahrstreifen. An der Unterführung in Höhe Bebelstraße Ecke Parallelstraße scherte er nach rechts aus und prallte gegen einen Laternenmast. Der Mann gab an nicht verletzt zu sein.

Augenscheinlich war der Fahrer angetrunken. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen, Wagen und Führerschein sichergestellt, sowie Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell