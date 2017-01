POL-OB: Zeuge beobachtete Taschendiebin - Festnahme

Oberhausen (ots) - Am Samstag, 21. Januar 2017 gegen 19:00 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge eine Taschendiebin beobachtet. In einem Bekleidungsgeschäft im Centro machten sie sich an der Tasche einer Kundin zu schaffen. Mit Hilfe von schnell verständigten Ladendetektiven konnte die Frau (22Jahre alt) und zwei Begleiter (Frau 24 Jahre alt, Mann 18 Jahre alt) gestellt und zunächst festgenommen werden.

Eine Täterin hatte in einem Bekleidungsgeschäft Kleidungsstücke über ihren Arm gehängt. Dabei versuchte sie immer wieder an die Handtasche einer Kundin zu kommen. Die Tasche wurde auch geöffnet. Das Portemonnaie konnte die Frau nicht entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies beobachtetet und Beschäftigten im Laden mitgeteilt. Ladendetektive wurden informiert und beobachten die Täterin daraufhin. Sie sahen, wie die Täterin bei einer anderen Frau eine Geldbörse entwendete.

Anschließend traf sie sich in einem Parkhaus mit zwei weiteren Personen. Die entwendete Geldbörse wurde weg geworfen und das Geld eingesteckt. Zwei weitere Opfer meldeten sich, die ebenfalls bestohlen wurden.

Die Taschendiebin samt Begleitung wurden vorläufig festgenommen. Alle kommen aus Osteuropa und geben an, nichts gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Nach Abschluss der Vernehmung wurde das Trio entlassen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder weitere Opfer melden sich bitte unter 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell