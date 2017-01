POL-OB: Autofahrer mit Handy am Ohr - "Habe nur navigiert."

Oberhausen (ots) - Gestern, 19.01.2017 gegen 9:00Uhr ist ein 49jähriger Autofahrer auf der Konrad-Adenauer-Allee mit einem Handy am Ohr und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gefahren.

In Höhe der TZU sah eine Polizeistreife wie er das Handy ans Ohr hielt. Bei der Kontrolle gab er an: "Habe nur navigiert."

Auf Nachfrage konnte er einen Führerschein aus der Türkei vorweisen. Allerdings gelten Führerscheine aus "Nicht EU-Ländern" in Deutschland zwar in den ersten 6 Monaten nach Ersteinreise. In dieser Zeit kann er auch "umgeschrieben" werden. Danach ist der Führerschein in Deutschland ungültig.

Da der Mann sich bereits länger in Deutschland aufhält, konnte er die erforderliche Fahrerlaubnis nicht nachweisen. Anzeigen wurden erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

