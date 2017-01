POL-OB: Angebliche Medikamentenlieferung - Trickdiebin wollte in Wohnung

Oberhausen (ots) - Immer wieder nehmen skrupellose Kriminelle unsere Senioren ins Visier um sie zu bestehlen. Dabei suchen sie immer wieder nach neuen Wegen, um Zutritt zu den Seniorenwohnungen zu erlangen. Gestern (18.1.) waren es erneut zwei Frauen mit osteuropäischem Erscheinungsbild, die einen 82jährigen Oberhausener austricksten.

Der Senior war am Nachmittag von einem Spaziergang mit seinem Rollator nach Hause gekommen, als ihn eine der Kriminellen ihn auf der Mülheimer Straße ansprach. Angeblich wollte die Trickdiebin Medikamente an einen Nachbarn liefern, der jedoch nicht zuhause sei. Sie bat den Senior nun die Lieferung gegen Unterschrift entgegenzunehmen.

Der alte Herr wollte den Empfangsbeleg in seiner Wohnung unterschreiben. Die Trickdiebin verwickelte ihn nun in ein längeres Gespräch. Plötzlich bemerkte der Senior eine weitere Frau in seiner Wohnung. Die hatte zwischenzeitlich die Schränke in den anderen Räumen durchsucht.

Trickdiebe und Betrüger nehmen Senioren ins Visier, weil sie sich von ihnen am wenigsten Gegenwehr und Widerstand versprechen. Sie wollen immer unter einem Vorwand in die Wohnung. Mit Ablenkungsmanövern wird die Aufmerksamkeit der Senioren von einer Komplizin oder einem Komplizen abgelenkt, die dann die Wohnung nach Wertsachen durchsuchen.

Kinder und Enkelkinder: Informieren Sie Ihre Lieben.

Keine Fremden in die Wohnung lassen!

Die beiden Kriminellen Frauen hatten dunkle Haare und waren etwa 30 und 40 bis 45 Jahre alt.

#SeniorenSicherheitsBerater informieren Senioren, wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können (0208 8260 oder www.facebook.com/SeniorenSicherheitsBeratung.Oberhausen).

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell