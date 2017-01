POL-OB: Tresor 500 Kilogramm gestohlen - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots) - Aus einem Discounter an der Dudeler Straße, Höhe der Nummer 22 in Oberhausen ist heute, 18.01.2017 am frühen Morgen gegen 3:00Uhr ein circa 500kg schwerer Tresor entwendet worden.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben. Der Transport war aufgrund des Gewichtes vermutlich recht aufwendig und wurde entweder mit mehreren Personen oder technischen Geräten durchgeführt. Wer hat in der Nacht ein größeres Fahrzeug, mindestens einen Transporter in der Nähe an der Dudeler Straße oder an der Oranienstraße bemerkt?

Vermutlich drangen die Täter in das Geschäft ein und transportierten den Tresor durch einen rückwärtigen Notausgang an der Oranienstraße ab.

Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell