POL-OB: Kind bei Unfall schwer verletzt

Oberhausen (ots) - Heute Mittag gegen 13:00 Uhr ist ein 12jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen schwer verletzt worden.

Ein 66jähriger Mann fuhr mit seinem 220er Mercedes auf der Kurfürstenstraße in Richtung Duisburg. In Höhe der Hausnummer 84 überquerte ein 12jähriges Mädchen die Fahrbahn. Auf der Straße wurde es von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 61jährige Beifahrerin die mit in dem Auto saß, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Spezialisten des Oberhausener Verkehrskommissariats und ein Sachverständiger hinzu gezogen. Die Straße wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

