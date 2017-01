POL-OB: Audi erneut mit falschen Kennzeichen aufgetaucht

Oberhausen (ots) - Am vergangenen Montag (9.1.) überprüften Polizisten im Spezialeinsatz gegen reisende Wohnungseinbrecher einen 44jährigen Audifahrer und stellten neben weiteren Verkehrsstraftaten fest, das an seinem Auto ein britisches Kennzeichen angebracht war, das nicht zu diesem Fahrzeug gehörte. Nur 4 Tage später, am darauffolgenden Freitag (13.1.) stand der silberne Audi auf dem Fußweg an der Ecke Teutoburger Straße, diesmal mit Kennzeichen aus Wesel.

Wie erneut ein Kennzeichen, das eigentlich an ein anderes Fahrzeug gehört, an das Auto kam, werden die Ermittler vom Verkehrskommissariat jetzt den Oberhausener fragen.

Nachdem am Montag nur das Kennzeichen und die britischen Unterlagen sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Audi untersagt wurde, schleppten die Polizisten jetzt das Auto zum Sicherstellungsgelände um zu verhindern, dass der Wagen erneut mit gefälschten oder illegalen Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum auftaucht.

