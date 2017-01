POL-OB: Wohnungseinbruchsradar der letzten Woche

ein Dokument zum Download

Oberhausen (ots) - Wir informieren Sie über die fortlaufende Entwicklung der Wohnungseinbruchskriminalität in Oberhausen und geben Ihnen einen Überblick, wo in Oberhausen in Wohnungen eingebrochen wurde.

Auf der Übersichtskarte sind nur die 14 Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche, inklusive der 4 Wohnungseinbruchsversuche verzeichnet.

Die genauen Straßen und Hausnummern der Tatorte sind aus Datenschutzgründen nicht erkennbar.

In der vergangen Woche hatten die Einbrecher auch wieder die Mehrfamilienhäuser besonders im Fokus.

++ Halten Sie die Hauseinganstüren immer verschlossen

++ Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte

++ Drücken Sie nicht einfach so den Türöffner!

++ Einbrecher wollen in Ihr Treppenhaus um dann ungestört die Wohnungstür Ihres Nachbarn aufzubrechen!

++ Informieren Sie uns sofort über Notruf110 bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell