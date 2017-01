POL-OB: Mülltonne angezündet - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (12.1.) informierte ein Zeuge die Feuerwehr über einen brennenden Müllcontainer auf dem umzäunten und verschlossenen Parkplatz einer Schule an der Lothringer Straße. Kurz darauf, gegen 01:40 Uhr, beobachtete er drei junge Männer, die in Richtung Wörthstraße davonliefen.

Der Müllcontainer wurde durch den Brand komplett zerstört. An der Schulwand entstand erheblicher Sachschaden.

Die Brandermittler vom KK11 suchen nun nach Zeugen, die einen Hinweis auf die Identität der jungen Männer oder deren Aufenthaltsort geben können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 telefonisch (0208 8260) oder als Email (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell