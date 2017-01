POL-OB: Unfallflucht auf der Essener Straße - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots) - Unfallflucht auf der Essener Straße am 9.1.17 um 17.30 Uhr - Zeugen gesucht

Eine 23jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Fox auf der Essener Straße. Sie fuhr auf die linke Rechtsabbiegerspur und wollte danach auf die Konrad Adenauer Allee abbiegen. Ein BMW wechselte auf den Fahrstreifen der Frau. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus. Dabei stieß sie mit einem Ford Fiesta eines 19jährigen Mannes zusammen. Es entstand ein Schaden von über 1500,00 Euro.

Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person oder seiner Beteiligung an diesem Unfall zu machen. Er fuhr zunächst weiter die Essener Straße in Richtung Werksgasthauskreuzung. Dabei wechselte er von der Spur in Richtung Stadtmitte auf die Spur in Richtung Duisburg und dann weiter auf die Konrad Adenauer Allee in Richtung Sterkrade. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 826-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell