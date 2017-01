POL-OB: Reisemobil angefahren - blauer Opel Corsa flüchtet vom Unfallort

Oberhausen (ots) - Am Silvesterabend, gegen 20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Opel Corsa B ein geparktes Reisemobil in der Dorotheenstraße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

Der Unfallverursacher war aus bisher ungeklärten Gründen an der Linksabbiegung nicht dem Straßenverlauf gefolgt, sondern in die Grundstückseinfahrt gefahren. Hier prallte er gegen ein geparktes Wohnmobil. Ein Zeuge sah, wie sich der Opel-Fahrer anschließend in Richtung der Alleestraße entfernte. Der flüchtige Opel Corsa müsste im vorderen Bereich Beschädigungen aufweisen.

Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen in Verbindung. Rufnummer:0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell