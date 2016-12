POL-OB: Geldbörse aus Rollator entwendet - Vorsicht vor geschickten Taschendieben!

Foto Polizei - Tasche am Rollator Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Diebe reagieren prompt und greifen zu, wenn Sie Handtaschen am Rollator, Einkaufswagen, oder Kinderwagen entdecken. Diese bittere Erfahrung musste Donnerstagnachmittag (29.12.) auch eine Oberhausenerin auf der Marktstraße machen.

Ihre Handtasche hatte die 68-jährige Oberhausenerin während ihres Einkaufs im Einkaufsnetz des Rollators gelegt. Erst an der Kasse fiel der Diebstahl auf. Diebe hatten unbemerkt die Handtasche geöffnet und eine Geldbörse mit EC-Karte, Bargeld und weiteren Papieren entwendet.

Taschendiebe wissen genau, wo sie suchen müssen, deshalb tragen Sie unter anderem Geldbörse/Papiere sicher und nah am Körper, zum Beispiel in der verschlossenen Innentasche der Kleidung oder in einem Brustbeutel, einer Gürtelinnentasche oder in einem Geldgürtel.

+++Weitere Tipps, wie Sie sich vor Langfingern besser schützen können, unter www.polizei-beratung.de+++

Auch unsere SeniorenSicherheitsBerater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Telefonisch unter Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Oberhausen:0208-826-4511 oder unter www.facebook.com/SeniorenSicherheitsBeratung.Oberhausen

