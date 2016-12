POL-OB: Parfümdieb mit Haftbefehl gesucht

Oberhausen (ots) - Am 27.12.2016 gegen 19.30 Uhr nahmen Polizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann an der Centroallee fest. Zuvor entwendete der Mann in einer Parfümerie hochwertige Parfüms im Wert von fast 700 Euro und wurde dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Die Polizei wurde hinzugezogen. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 28-jährigen Beschuldigten bereits ein Haftbefehl vorlag. Vom Polizeigewahrsam wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

