POL-MFR: (1683) DNS-Spur überführte mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher

Nürnberg (ots) - Beamten des Nürnberger Fachkommissariats gelang es mittels einer DNS-Spur, einen PKW-Aufbruch vom Februar dieses Jahres (2017) zu klären. Dringend tatverdächtig ist ein 52-jähriger Nürnberger.

In der Tiefgarage eines Hochhauses der Norikerstraße in Nürnberg schlug ein damals unbekannter Täter in der Nacht vom 07.02.2017 zum 08.02.2017 die Scheibe eines geparkten Pkws ein. Der unbekannte Täter entwendete mehrere Gegenstände aus dem Kofferraum und vom Beifahrersitz. Darunter war auch die Geldbörse der Geschädigten. Darin befanden sich persönliche Dokumente wie Kreditkarten und Ausweise.

Der Täter hinterließ am Tatort eine DNS-Spur, die vom Erkennungsdienst gesichert werden konnte. Nach Auswertung und Abgleich dieser Spur konnte nun ein 52-jähriger arbeitsloser Nürnberger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Zum Sachverhalt macht er keine Angaben.

