POL-MFR: (1681) Versuchter Einbruch

Altdorf bei Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (06.10.2017) versuchten Unbekannte, in eine Wohnung in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von circa 18:40 Uhr bis circa 20:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten über die Haustüre Zugang zu dem Anwesen eines Dreiparteienhauses in der Schwabacher Straße. Im weiteren Verlauf versuchten die Einbrecher in eine Wohnung zu gelangen, was jedoch misslang. An beiden Türen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

