POL-MFR: (189) Zusammenstoß beim Abbiegen - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Am Freitagmorgen (03.02.2017) kollidierten in Mögeldorf zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.

Kurz vor 07:30 Uhr bog ein 38-jähriger Audi-Fahrer von der Ostendstraße nach links in die Schmausenbuckstraße ab. Beim Abbiegevorgang stieß er mit einem, ihm auf der Ostendstraße entgegenkommenden Opel zusammen.

Dessen 22-jähriger Fahrer kam leichtverletzt mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, möchten sich bitte unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 bei der Nürnberger Verkehrspolizei melden. /Christian Daßler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell