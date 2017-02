POL-MFR: (180) Radfahrer gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Sonntag (29.01.2017) stürzte im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen ein Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht dringend Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 10:45 Uhr fand eine Kraftfahrerin den 75-Jährigen an der Einmündung des Steinplattenweges in die Eichendorffstraße auf dem Boden. Neben ihm lag sein Elektrofahrrad, der Mann selbst war zunächst ansprechbar, aber dennoch verletzt. Angaben zum Sachverhalt konnte er der Polizei auf Grund seines offenbar verwirrten Zustandes nicht machen. Letztlich musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen besteht nach Auskunft der Ärzte Lebensgefahr.

Zeugen, die am 29.01.2017 gegen 10:45 Uhr an der genannten Örtlichkeit einen Fahrradfahrer beobachtet haben, dessen Fahrweise möglicherweise auffiel, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell