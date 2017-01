POL-MFR: (164) Rasender Rentner

Nürnberg (ots) - Geschwindigkeitskontrollen der Nürnberger Verkehrspolizei wurden am 31.01.2017 einem 69-jährigen Senioren zum Verhängnis. Der Betroffene überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches.

Im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr führten die Beamten in der Otto-Bärnreuther-Straße Geschwindigkeitsmessungen mit dem Handlasermessgerät durch. Ein Audi fiel dabei besonders ins Auge.

Das Fahrzeug, das von dem 69-Jährigen gesteuert wurde, maßen die Beamten mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz war die Überschreitung noch so erheblich, dass auf den Fahrer nun ein Bußgeldverfahren wartet. Dort droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 200,-- Euro, der Eintrag von zwei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sowie ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat.

Bert Rauenbusch/n

