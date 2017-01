POL-MFR: (157) Brand in Biogasanlage

Weißenburg (ots) - Heute Morgen (31.01.17) kam es in einer Biogasanlage in Raitenbuch zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 06:40 Uhr brach aus zunächst unbekannter Ursache im Motorraum der Biogasanlage in der Gersdorfer Straße in Raitenbuch (Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen im Lkrs. Weißenburg- Gunzenhausen) ein Feuer aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten das Feuer schnell löschen. Es wurde niemand verletzt, aber nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden im sechsstelligen Bereich bewegen. Als Ursache wird ein technischer Defekt im Motorraum vermutet.

Rainer Seebauer/n

