POL-MFR: (156) Einbruch in Indoor-Spielplatz - Zeugenaufruf

Roth (ots) - In der Zeit von Samstag auf Sonntag (28./29.01.2017) brachen Unbekannte in die Geschäftsräume eines Indoor-Spielplatzes in Schwanstetten (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.

Zwischen 23:30 Uhr (Sa) und 10:30 Uhr (So) drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Gebäude im Gewerbegebiet Schwand ein. In den Büroräumen öffneten die Einbrecher anschließend einen Tresor und entwendeten aus diesem Bargeld in vierstelliger Höhe. Durch den Einbruch entstand zudem ein erheblicher Sachschaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Die Polizei nimmt entsprechende Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Gewerbegebiet Schwand aufgefallen sind, unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad

