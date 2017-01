POL-MFR: (126) Einbruch in Lottogeschäft - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Bereits in der Nacht von Montag (23.01.2017) zu Dienstag (24.01.2017) brachen Unbekannte in einen Lottoladen in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter gelangten offensichtlich nur mit roher Gewalt in das Innere des Geschäfts in der Schwabacher Straße und verursachten hierbei einen hohen Sachschaden. Nun erhofft sich das zuständige Kommissariat der Kripo in Fürth, dass das Treiben des oder der Unbekannten in der Zeit von 18:00 Uhr am Montagabend bis zum Geschäftsbeginn gegen 07:00 Uhr am Dienstagmorgen von Zeugen beobachtet wurde.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Pamela Schmidt/gh

