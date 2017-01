POL-MFR: (124) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Schwabach (ots) - Unbekannte brachen gestern (24.01.2017) in ein Einfamilienhaus in Dietersdorf ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr hebelten der oder die Einbrecher eine Schiebetür zum Tiefparterre des Hauses in der Alten Dietersdorfer Straße auf und durchwühlten in allen Zimmern Schubläden und Schränke. Was die Täter entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. An der Schiebetür entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell