POL-MFR: (118) Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots) - Gestern (23.01.17) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Schwaig ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Fall schlugen die unbekannten Einbrecher eine Glastür an der Gebäuderückseite eines Hauses in der Mustleitenstraße in Malmsbach ein und gelangten so in die Innenräume. Dort durchsuchten sie im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr alle Zimmer und flüchteten mit erbeutetem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Im zweiten Fall drangen die Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Haus im Föhrenweg ein und durchwühlten das gesamte Anwesen. Auch hier erbeuteten sie Schmuck im Wert von einigen tausend Euro.

An den eingeschlagenen Türen entstand Sachschaden im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Der genaue Wert des entwendeten Schmucks ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Schwabacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Rainer Seebauer

