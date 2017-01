POL-MFR: (107) Wohnhauseinbrüche - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots) - In Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) waren in den vergangenen Tagen (20./21.01.2017) Einbrecher unterwegs. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die noch unbekannten Täter hebelten zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr eine Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses im Schubertring auf und nahmen dort sowohl Bargeld als auch mehrere Armbanduhren mit.

Im selben Tatzeitraum probierten die Unbekannten auch noch in ein Wohnanwesen in der Mozartstraße einzusteigen. Sie schlugen ein Fenster ein, rechneten aber offenbar nicht mit der Anwesenheit eines Bewohners und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Schließlich ereignete sich noch ein dritter Fall in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt in den Keller eines Hauses in der Sandstraße, drangen aber nicht in die anderen Räume vor und entwendeten auch nichts.

Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112-3333. / Alexandra Oberhuber

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell