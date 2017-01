POL-MFR: (103) Einbruch zur Tageszeit in Feuchtwangen - Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots) - Am helllichten Tag des gestrigen Donnerstags (19.01.2017) drangen ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feuchtwanger Weiherlache ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:45 Uhr hatten Einbrecher versucht, die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fürststraße gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand kein Entwendungsschaden, da den Tätern der Zutritt zur Wohnung nicht gelungen war. Der Sachschaden an der Wohnung wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. Möglicherweise sind in diesem Zusammenhang auch Fahrzeuge aufgefallen, welche die Täter für die An- bzw. Abfahrt genutzt haben könnten.

Daniel Rotter/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell