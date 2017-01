POL-MFR: (99) Wohnhauseinbruch - Zeugenaufruf

Uttenreuth (ots) - Am 19.01.2017 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Heroldsberg (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 11:55 Uhr und 20:30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße. Der Täter durchwühlte mehrere Räume und verließ das Gebäude unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Die Nummer des Hinweistelefons beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken lautet 0911 2112-3333.

Wolfgang Kneißl/n

