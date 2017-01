POL-MFR: (97) Einbruch in Einfamilienhaus

Heilsbronn (ots) - Am Donnerstag (19.01.2017) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Petersaurach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich nach ersten Ermittlungen zwei unbekannte Täter Zugang über die Terrasse in ein freistehendes Einfamilienhaus. Dort öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und stiegen so in das Gebäude ein. Nachdem das Wohnhaus durchsucht wurde, entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von gut 2000,-- Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, insbesondere auch Wahrnehmungen bezüglich zweier auffälliger Personen in Petersaurach zur fraglichen Zeit.

Daniel Rotter/n

