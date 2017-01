POL-MFR: (92) Anwohner überraschte Einbrecher - drei Tatverdächtige flüchtig

Nürnberg (ots) - Drei bislang Unbekannte wurden Mittwochabend (18.01.2017) von einem Anwohner (43) beim Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Gleißhammer überrascht und flüchteten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 19:45 Uhr kam der 43-Jährige nach Hause und bemerkte beim Betreten des Reihenhauses in der Markomannenstraße, dass eingebrochen worden war. Im gleichen Moment sah er noch drei Männer, die durch die Terrassentür in seinen Garten rannten.

Kurz darauf leitete die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, unterstützt von benachbarten Inspektionen, einem Hundeführer mit Diensthund und einem Polizeihubschrauber ein. Trotz intensiver Absuche blieben die Täter verschwunden. Der Geschädigte kann sie nur vage beschreiben.

Alle drei ca. 20 - 25 Jahre alt, zwei der Männer waren schlank, einer etwas kräftiger, trugen dunkle Kleidung, einer von ihnen eine helle Jacke.

Die Täter waren über ein eingeschlagenes Fenster in das Haus gelangt, durchwühlten dort mehrere Schränke und richteten dabei einen Sachschaden von rund 300 Euro an. Bislang fehlt lediglich Bargeld in Fremdwährung in Höhe von rund 100 Euro. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Robert Sandmann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell