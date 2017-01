POL-MFR: (71) Wohnhauseinbruch - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Noch Unbekannte sind am Montag (16.01.2017) in ein Einfamilienhaus in Schwabach-Wolkersdorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten zwischen 09:30 Uhr und 18:45 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen in der Egerlandstraße und entwendeten einen größeren Geldbetrag.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Alexandra Oberhuber

