POL-MFR: (65) Pkw-Aufbruch - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag, 14.01.2017, in der Loewenichstraße einen VW up! aufgebrochen. Die Kripo Erlangen bittet um Hinweise.

Der Täter schlug zwischen 12:10 Uhr und 14:10 Uhr eine Seitenscheibe des schwarzen Kleinwagens ein und entwendete aus ihm eine grüne "Michael Kors"-Handtasche samt Bargeld. Der Wert der Beute und Sachschaden belaufen sich insgesamt auf ca. 750 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112 - 3333.

Alexandra Oberhuber

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell